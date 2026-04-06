Ferrero no descarta volver a entrenar ya: "He tenido ofertas muy buenas..."

El exentrenador de Carlos Alcaraz desvela que ha tenido "ofertas muy buenas", pero que sigue buscando el momento perfecto.

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, no descarta volver ya a los banquillos. Incluso esta misma temporada. Sobre todo porque tiene "ofertas muy buenas" de algunos de los mejores jugadores del circuito.

Así lo ha confesado en 'Marca': "No descarto volver a entrenar. Es algo que tengo que dejar que llegue de forma natural, esas ganas... Las ofertas sí que han ido llegando, pero, de momento, no siento esa llamada que me hace coger las riendas otra vez de la ilusión y las ganas".

"Estoy tranquilo, con este nuevo proyecto, y sin prisas para volver. Ya llegará el momento", dice un Ferrero que se ha pasado al golf como 'coach'.

Reconoce que le falta "motivación interna" para dar el paso de volver a entrenar a otro jugador: "Yo no lo diría así porque me han llegado ofertas muy buenas, lo que pasa es que a nivel de motivación interna, que no motivación por el jugador, pues no he encontrado el motivo para volver a viajar otra vez".

¿Cómo ve a Alcaraz?

Alcaraz arranca este martes la gira de tierra en Montecarlo y Ferrero le pide que "mantenga la motivación": "Seguir motivado cuando vas consiguiendo todos los objetivos que te vas marcando y, a partir de ahí, cuando no está la motivación al 100 por 100 ya tiene que entrar la disciplina profesional".

"Yo creo que Carlos va a seguir motivado porque sabe que tiene a jugadores muy importantes por delante, que han conseguido grandísimos triunfos, y él quiere ser uno de ellos. No veo motivo para pensar que su motivación baje a corto plazo y ojalá que siga a este nivel mucho tiempo porque se dará oportunidades de conseguir grandes títulos", dice Ferrero sobre el que ha sido su pupilo durante varios años.