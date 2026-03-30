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'El Cafelito'

La confesión de Nolito sobre la presión en el fútbol: "Algunos compañeros me decían que no les pasara el balón"

El exfutbolista habla en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol sobre la presión que vivían algunos futbolistas: "En el Sevilla y en el Celta...".

Cafelito

El exfutbolista Nolito ha contado en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol cómo la presión podía con algunos de sus compañeros. Hasta tal punto que en pleno partido le pedían que no le pasara la pelota. Le ocurrió en el Sevilla y en el Celta.

"Algunos compañeros me han dicho en un partido de élite que no les pasara el balón...", confiesa Nolito.

Las críticas les afectaban mucho: "Algunas veces, algunas críticas antes de los partidos... eso me lo han dicho a mí y varios compañeros. En el Sevilla y en el Celta. El nombre me lo guardo para mí. Porque les tengo cariño y porque son buenos futbolistas".

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