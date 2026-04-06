España se despide del buen tiempo y da la bienvenida a una semana de fuertes lluvias y calima

Los detalles Este lunes de Pascua los termómetros reflejarán valores elevados para la época del año, con 25 a 30 grados en lugares de Galicia, el Cantábrico, la Meseta Norte, el nordeste peninsular y, sobre todo, la mitad sur de la vertiente atlántica y valles bajos de la cantábrica, donde localmente podrían superar los 30.

Este Lunes de Pascua, un veranillo con sol y calor de junio marca el fin de la Semana Santa, con un aumento notable de temperaturas en el área cantábrica y más de 30 grados en varias zonas del norte y sur peninsular. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas subirán en el norte de Galicia y la fachada cantábrica, mientras que descenderán en el área levantina y sureste peninsular. Las capitales más calurosas serán Ourense y Sevilla, alcanzando 31 grados. Aunque el tiempo estable predominará, se espera un cambio con frentes atlánticos que podrían traer lluvias a Galicia y el tercio oeste. Además, habrá vientos fuertes en el Estrecho y Galicia.

Un veranillo con sol y calor de junio despiden la Semana Santa este lunes de Pascua en un día con una subida notable o extraordinaria de las temperaturas en el área cantábrica y más de 30 grados en zonas tanto del norte como del sur peninsular.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogida por Servimedia, indica que las temperaturas subirán bastante en el norte de Galicia y la fachada cantábrica, y bajarán en zonas del área levantina y del sureste peninsular.

Los termómetros reflejarán valores elevados para la época del año, con 25 a 30 grados en lugares de Galicia, el Cantábrico, la Meseta Norte, el nordeste peninsular y, sobre todo, la mitad sur de la vertiente atlántica y valles bajos de la cantábrica, donde localmente podrían superar los 30.

Las capitales más calurosas serán Ourense y Sevilla (31 grados), Oviedo y Toledo (30), y Bilbao, Ciudad Real, Granada y Zaragoza (29), y suavizará más en Alicante, Ceuta y Melilla (20).

Las temperaturas serán más propias de los días más calurosos del año en Ourense (31), Oviedo (30), Bilbao (29), Pontevedra (28), Lugo (27), A Coruña (26) y San Sebastián y Santander (25). Además, hará el calor habitual de mediados de julio en Burgos (27) y mediados de junio en Sevilla (31), Toledo (30); Ciudad Real, Granada y Zaragoza (29); Huelva, Jaén, Lleida, Logroño, Madrid, Valladolid y Zamora (28); Salamanca (27), y Almería, Cuenca, Soria (26), y León y Pamplona (25).

Frentes atlánticos

Por otra parte, el tiempo estable continuará en la mayor parte del país. No obstante, a últimas horas se espera un cambio de tendencia con el acercamiento de frentes atlánticos y la entrada de una masa de aire inestable de origen subtropical.

Entonces, aumentará la nubosidad en la mitad occidental peninsular y podría llover en Galicia y quizá también en otros puntos del tercio oeste. Canarias tendrá flujo del noroeste con intervalos nubosos y posibilidad de alguna lluvia ocasional.

Por último, este lunes soplarán intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y sierras de la provincia de Cádiz, y de viento del sur en puntos de Galicia y el área cantábrica.

A partir del martes se esperan fuertes lluvias, sobre todo en la zona oeste peninsular. Aunque las temperaturas seguirán siendo altas.