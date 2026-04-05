Polémica por el Guernica: Ayuso tilda de "absurdas y catetas" las "pretensiones nacionalistas" de su traslado a Euskadi

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido así a Aitor Esteban, presidente del PNV: "En el Museo de Bellas Artes de Bilbao hay obras de Antonio López, Goya y Sorolla".

La polémica sobre el destino del Guernica de Picasso continúa, con el Gobierno vasco solicitando su traslado temporal a Euskadi por el 90 aniversario del bombardeo de Guernica. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se opone a la idea, calificándola de "ciegas, absurdas y catetas". Aitor Esteban del PNV defiende que el traslado es posible con voluntad política. El lehendakari Imanol Pradales exige "valentía política" para el traslado, considerándolo un gesto hacia la memoria democrática. La petición ha generado críticas de sectores conservadores que lo ven como una "cuestión de estado".

Sigue la polémica por el destino del Guernica. Por dónde debe estar la emblemática obra de Picasso, creada en 1937 como respuesta al horror del bombardeo sobre la ciudad vasca durante la Guerra Civil. Actualmente expuesto en el Reina Sofía de Madrid, el Gobierno vasco ha solicitado al Ejecutivo trasladar el cuadro de manera temporal a Euskadi con motivo del 90 aniversario del ataque. A Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, esta idea parece no gustarle demasiado.

Así se desprende de su comentario en redes sociales, donde ha calificado de "ciegas, absurdas y catetas" las "pretensiones nacionalistas" para trasladar de manera temporal el cuadro de Picasso a Euskadi.

Es lo que ha afirmado la 'popular', poniendo además en el foco la postura de Aitor Esteban, presidente del EBB del PNV, quien considera que el traslado temporal al Guggenheim es "posible" y que todo es cuestión de "voluntad política".

Y Ayuso se lo ha dejado claro: "El Palacio Euskalduna es mitad obra de un madrileño; el puente Zubizuri, de un valenciano; el Kursaal, de un navarro; el Santuario de Aránzazu, de un navarro y un madrileño. En el Museo de Bellas Artes de Bilbao hay obras de Antonio López, Goya y Sorolla".

El presidente del PNV, a través de las redes sociales, ha respondido a la 'popular': "La memoria histórica no es compatible con la catetada de que tu principal reivindicación nacional sea tomarse una caña en una terraza".

Todo, tras la petición de los vascos al Gobierno central y de las palabras de Esteban en 'El Correo'. En dicho medio, ha señalado que lo "incomprensible" es que se les diga 'no' "por las condiciones en las que está el cuadro" o que se diga que "sin el Guernica no hay museo". "No me lo trago. Las técnicas de cuidado y traslado han mejorado sustancialmente. Creemos que es posible hacerlo", ha afirmado.

Pradales, contundente

En la misma línea se ha mostrado el lehendakari Imanol Pradales, que ha reclamado "valentía política" al Gobierno para el traslado temporal al País Vasco. "Sacaron a Franco de su tumba pero no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi", expone.

"La pelota está en su tejado. Que respondan", ha afirmado Pradales en su discurso durante la celebración del Aberri Eguna. A su entender, el gesto "sería una muy buena forma de avanzar en la reparación al pueblo vasco y a la memoria democrática, así como un alegato en favor de la paz en un momento histórico de guerras y tentaciones totalitarias".

En este sentido, ha criticado que "le ha faltado tiempo a la 'derechona' española y a todos sus altavoces mediáticos" para "poner el grito en el cielo", diciendo incluso que el traslado del Guernica es "cuestión de estado".

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