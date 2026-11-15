Polémico naufragio en el Metropolitano: España pierde el invicto y la primera plaza ante Inglaterra

'La Roja' acusó una muy mala primera hora de juego en la que se puso 0-3. La reacción no fue suficiente con un arbitraje que dejó muchas dudas.

Fueron los peores sesenta minutos que se le recuerdan a la España de De la Fuente. No fue un especial demérito de 'la Roja', que también, pero hubo mucho acierto por parte de una Inglaterra que realizó una presión asfixiante sobre la salida de balón del combinado español.

Los ingleses sorprendieron a una España dormida en los pimeros minutos de encuentro. Por fortuna, no encontraron el gol. Aún así, no tardaron adelantarse en el marcador. Cubarsí cometió penalti sobre Kane. El flamante Balón de Oro transformó una pena máxima que protestó mucho 'la Roja'.

Anderson, en la jugada que dio pie al penalti, pisa claramente a Cucurella. Clement Turpin, que no estuvo especialmente acertado, no lo vio. El encuentro se fue al descanso con una España incómoda y una Inglaterra que estaba cumpliendo con su objetivo de no dejar jugar a su rival.

Fermín, Pedri y Huijsen entraron en la segunda parte. Los primeros quince minutos fueron un drama para la zaga española. En cuestión de tres minutos, Inglaterra se puso 0-3 gracias a un cabezazo de Konsa y a un gol de White. En este último, Lamine reclamó una falta en el incio de la jugada. La protesta le costó la amarilla.

España estaba hundida y sin rumbo, pero apareció Lamine. Entre él y Oyarzábal forzaron un error grave de Konsa. Anderson agarró a Yamal cuando ya encaraba a Trafford. Penalti a favor de España y tarjeta roja para el centrocampista del City.

Mikel no falló y el Metropolitano comenzó a creer. Diez minutos más tarde, Nico Williams culminó una contra que encendió aún más al feudo rojiblanco. España tuvo ocasiones para empatar pero apareció Trafford. El guardameta inglés firmó una doble parada increíble en descuento con la que dio la victoria y la primera plaza a los suyos.

La polémica apareció también en la última jugada del encuentro con una mano de Dan Burn en el área. Ni Turpin ni el VAR vieron nada punible. Otra acción muy cuestionable.

España pierde así el liderato y jugará la repesca de la Nations League después de haber ganado todos los partidos de esta primera fase menos el último. El combinado español acaba también con su racha de 43 partidos invictos.

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