Rafa Nadal conquistó su Roland Garros número 14. Lidera la carrera por los Grand Slams con 22, 2 por delante de Novak Djokovic y Roger Federer. Y la pregunta es obligada: ¿es Nadal uno de los grandes de la historia del deporte?

Son muchas las voces que han opinado desde que el balear lograra el título en París. Una de ellas, siendo muy contundente, viene del exdirector de Roland Garros, Guy Forget, en 'Le Parisien'.

"Nadal ha logrado la mayor gesta de la historia del deporte. Punto. Para mí, está por encima de Ali, Pelé o Jordan", ha afirmado.

Afirma que como Nadal, no hay nadie: "Intenta encontrar a alguien capaz de ganar 14 veces el torneo más duro sobre la faz de la tierra, hacer lo más difícil que existe. Intenta encontrarlo en una disciplina tan popular como el tenis, no en un deporte que tenga 25 licencias en todo el mundo. No hay nadie".

"Cuando Borg ganó Roland Garros seis veces dijimos que era algo monstruoso, que nadie podría superarle. Sampras, luego, ganó 14 Grand Slams. Ahora Nadal ha ganado Roland Garros 14 veces. Es inimaginable", ha sentenciado.

Nadal lleva 22... pero quiere más. El español se está sometiendo a un nuevo tratamiento con el objetivo de poder jugar sin dolor y seguir buscando grandes. Próxima parada, Wimbledon. Torneo para el que todavía no ha confirmado su presencia.