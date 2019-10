Roger Federer es uno de los maestros del tenis en las canchas... y también quiere serlo en las aulas. En una entrevista, el suizo afirmó que le encantaría dar clases en la Academia de Rafa Nadal y ya ha encontrado respuesta en su petición. De momento, eso sí, tendrá que mandar su currículum vitae.

"¡Hola Federer! ¿Podrías mandarnos tu currículum vitae? ¿Sabes algo de español? Gracias por adelantado", le comentaron en Twitter.

Hi @rogerfederer! Could you please send us your CV? Do you have any notions of Spanish? Thanks in advance. https://t.co/qH3BOteJnv