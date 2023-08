Selima Sfar, extenista tunecina que llegó a posicionarse en el número 75 de la WTA, ha confesado a través de una entrevista al medio francés 'L'Equipe' que sufrió abusos y fue violada por el que fuera su entrenador hace 35 años, Régis De Camaret, cuando ella tan solo tenía 12.

Selima asegura que, cuando era una niña, decidió dejarlo todo en Túnez para viajar a una escuela de tenis en Biarritz con Régis De Camaret. Unos meses después de ingresar en la escuela, en uno de sus viajes, su entrenador fue a recogerla al aeropuerto y comenzó con los abusos.

"En medio del viaje, era la una de la madrugada, se detuvo al costado del camino y empezó a tocarme, a hacerme cosas. En ese momento ni siquiera sabía lo que estaba pasando, no entendía nada", cuenta la extenista.

"Hace 35 años, 12 años no son 12 años ahora. Lo único que sabía era que era uno de los mejores entrenadores del mundo, un pequeño 'Dios' del tenis en Francia y, si realmente quería convertirme en campeón, lo necesitaba", añade.

Una terrible experiencia que, cuando ambos llegaron a la casa de su entonces entrenador para dormir, fue mucho peor: "Una o dos horas después me desperté y él me tocó. Luego pasó de tocar a violar, muy rápidamente. Cada vez era lo mismo, me quedé paralizada. Duró casi tres años".

"A los 16 o 17 años comencé a rebelarme. No pude soportarlo más. Entonces decidí ir a Londres y no tener más entrenador. Fue una decisión radical. Entrenaba sola seis horas al día. Fui disciplinada y llegué al top 100. Me llevó 25 años admitirlo ante mí misma y 35 años decirlo públicamente", admite.

Sin embargo, las consecuencias de aquella experiencia tan terrible aún las tiene que hacer frente hoy en día: "Lo peor de todos estos años es eliminar la culpa y la vergüenza. Incluso en mi familia algunos me decían por qué no decías que no. Es lo peor que se puede escuchar".