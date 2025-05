Esto dice mucho de Carlos Alcaraz: atención a su gesto de respeto con Sinner tras ganar en Roma

Tras ganar en Montecarlo y después de llegar a la final de Barcelona y ausentarse de Madrid por lesión, Carlos Alcaraz llegaba con muchas dudas a Roma.

Su estado físico, la polémica generada por su documental, el retorno de Sinner… el murciano tenía muchas cosas en mente, pero lo solventó como él mejor sabe: ganando.

El número 2 del mundo se alzó con el Masters 1000 tras ganar al italiano en la gran final, dando cuenta de que es el 'rey' de la tierra actualmente.

Ahora, días después del partido, ha salido a la luz una imagen inédita de la celebración de Carlitos con su equipo en el vestuario.

La misma se ha hecho muy viral por la lección que da Alcaraz. Cuando un integrante de su equipo comienza a cantar "campeones", el murciano le frena.

"Shh, que no sé si está ahí", le dice señalando al otro lado de la sala, donde podía estar Sinner con su equipo. Detallazo.

Still showing respect after the #IBI25 final 🫡@carlosalcaraz 🤝 @janniksinpic.twitter.com/k2VdAsHxBr