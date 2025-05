La tajante defensa de Rafa Nadal a Carlos Alcaraz: "Eso no es verdad"

En las últimas semanas, a pesar del éxito de Carlos Alcaraz en la gira de tierra con victorias en Montecarlo y Roma, se está hablando sobre la vida del murciano fuera de las pistas.

Hace poco se estrenó su documental y en el mismo él afirma que quiere hacer historia, pero a su manera. Es decir, disfrutando con y sin la raqueta.

Esa perspectiva le ha costado críticas por parte de figuras como Bautista o Moyà, pero también ha encontrado defensores.

Durante una entrevista en 'L'Èquipe' le han preguntado a Rafa Nadal su opinión al respecto y el balear no ha podido ser más claro: el documental tergiversa la realidad.

"Conociendo un poco a Carlos, creo que el documental no refleja su personalidad ni la forma en que vive su carrera", ha señalado.

"No aparece como un jugador de tenis que se entrena, sino como alguien que ama la fiesta, que necesita eso, que no es muy profesional. Y eso no es verdad", ha añadido.

De hecho, destaca el compromiso de Alcaraz: "Carlos es un gran profesional. Es una persona que trabaja muy duro para llevar su tenis y su físico al más alto nivel".

"Creo que el documental fue enfocado de manera equivocada, porque la percepción de la gente es diferente de lo que es su vida real", ha zanjado.