Rafa Nadal ya está en tercera ronda de Wimbledon después de derrotar este jueves a Ricardas Berankis. Tras vencer en el Open de Australia y en Roland Garros, el manacorí va a por el tercer grande del año.

En rueda de prensa, preguntado por el éxito del 'big three', el ganador de 22 Grand Slam explicó por qué Roger Federer, Novak Djokovic y él han ganado más que nadie.

"La clave en este mundo del tenis, la gran diferencia que creo que hemos tenido tanto Federer, como Djokovic como yo mismo; no soy en ese sentido nada arrogante, pero si hemos hecho algo mejor que el resto es que somos los que hemos ganado más partidos jugando mal"

"Esta es la clave del éxito de los tenistas. Jugando bien, casi todo el mundo gana, porque las diferencias no son muy grandes. Cuando uno juega bien gana por inercia, la clave está en ganar cuando uno juega mal, porque cuando uno juega mal y pierde, no juega hasta la semana que viene. Si juegas mal y ganas, puede jugar bien el siguiente. Las victorias ayudan a jugar bien", añadió Nadal.

Paralelamente, a propósito de su retirada, Rafa señaló lo cerca que estuvo hace tan solo unas semanas, pero aseguró que con el nuevo tratamiento aún le queda cuerda.

"Mi filosofía es que hace unas semanas estuve cerca de retirarme, ahora no lo siento así. Nunca me ha dado miedo ese día. Estoy feliz de que tengo una vida muy feliz fuera del tenis, aunque ha sido una parte muy importante de mi vida en los últimos treinta años. Tengo muchas cosas buenas fuera de eso", explicó.

"Cuando llegue, será un cambio y habrá que adaptarse a los cambios. Es normal es que la gente hable sobre los retiros porque los atletas han estado en lo más alto del deporte durante muchos años, son parte de la vida de la gente. Me pasa mí con futbolistas, con golfistas. Como con Tiger Woods, me gusta mucho y en los últimos años no he podido verle tanto", zanjó, tratándose de poner en la piel de sus seguidores.