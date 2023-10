Daniela Hantuchova no se ha mordido la lengua por las peticiones de las jugadoras de tenis por avanzar en cuanto a derechos y premios en metálico. La extenista, finalista de tres Grand Slam, se posicionó completamente en contra de las reivindicaciones de muchas de las deportistas en cuanto a la mejora de sus derechos.

La eslovaca, de 40 años, es además una de las tenistas más conocidas de la última década de todo el circuito, y es cuanto menos sorprendente que, en el podcast 'Liversport Daily' haya hablado como lo ha hecho.

"Estas quejas... siento que son un poco de niñas mimadas. En el circuito femenino el premio económico es el que es", dice.

"Ninguna se levanta a las cuatro para ir a la mina"

Y sigue: "Ninguna de las chicas se levanta a las cuatro de la mañana para trabajar en la mina".

"Nuestra generación nunca se atrevió a hacer esas críticas. Los cheques que nos daban eran, principalmente, de los torneos", cuenta una jugadora que ganó Indian Wells hasta en dos ocasiones.

Pero tiende su mano en el tema de los viajes de las tenistas: "Ahí sí estoy de acuerdo con ellas. El tenis, visto así, es el deporte más exigente del mundo".

"Fue uno de los motivos por los que me retiré. Ya no podía soportar más las diferencias horarias. Dejó de ser saludable, y me dije que no merecía la pena ni por todo el dinero del mundo", sentencia.