La dura confesión de Carlos Alcaraz tras ganar en Montecarlo: "Ha sido un mes complicado..."

"Me ponía presión..."

Está claro que Carlos Alcaraz no ha tenido un inicio de temporada fácil. El murciano se ha encontrado con muchos problemas a nivel de juego que no le han dejado ser él en la pista. Sin embargo, durante el Masters 1.000 de Montecarlo, Carlos ha vuelto ha ser Carlos.

El número tres del mundo se ha vuelto a divertir sobre la pista y eso se ha terminado viendo en el resultado final. Sin embargo, Alcaraz ha reconocido en rueda de prensa que las últimas semanas ha sido difíciles: "Hoy se trataba de quién era capaz de controlar los nervios mejor, había mucha presión. Él jugaba su primera final de Masters 1000, un gran momento para él".

"Para mí también, porque ha sido un mes complicado para mí. Estando en la final, me ponía la presión sobre mí mismo. Creo que él lo ha hecho bastante bien, mucho mejor que yo. Tácticamente, no he jugado bien. Estaba yendo a por los tiros y cometiendo muchos errores. Tuve que cambiar la situación", ha confesado el murciano en rueda de prensa.

Alcaraz desvela que la razón de que este comienzo de temporada haya sido difícil es la presión. Carlos vio en la sanción de Sinner una oportunidad de asaltar el número uno pero las críticas y la presión al ver que se le complicaba alcanzar al italiano hicieron daño. Su victoria en Montecarlo es fundamental de cara a los meses cruciales que vienen de competición y de cara que vuelva a ser él en la pista.