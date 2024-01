¿Le gusta estar rodeado de jugadores jóvenes o le habría gustado despedirse del tenis al lado de Roger Federer o Rafa Nadal?: esta es la pregunta que le han planteado a Novak Djokovic durante el Open de Australia... y que ha hecho reflexionar al serbio.

"No tengo algún arrepentimiento en particular o significaría algo para mi terminar junto a Nadal. Son dos de mis mayores rivales, especialmente Nadal, como lo he dicho numerosas veces, y eso nunca va a cambiar", ha respondido el serbio.

Eso sí, en tono de broma, 'Nole' afirmó que ningún enfrentamiento contra algún integrante de la 'Next Generation' se podrá equiparar a los que mantuvo con el 'Big Three'.

"La cantidad de energía gastada en nuestra rivalidad durante todos estos años, cuántas veces nos enfrentamos... Es imposible para mí enfrentarme a Alcaraz sesenta veces. Eso no será posible porque él terminará su carrera antes que yo", ha señalado.

Quizás sea por ese menor nivel de tensión que su relación con los más jóvenes es "mejor": "Bromas aparte, realmente disfruto las rivalidades que tengo con todos esos muchachos. Alcaraz, Medvedev, Sinner y con todos los que están cerca del top me llevo bastante bien".

"Si tuviera que comparar mi relación con ellos con la que tuve con Federer y Nadal, la relación con mis compañeros más jóvenes es mucho mejor, más agradable. La disfruto. No sé por qué, simplemente es más abierta, los jóvenes son más comunicativos. Simplemente nos llevamos mejor, eso es todo", ha zanjado.