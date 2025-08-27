Djokovic señala cuál ha sido el "mayor desafío" de su carrera... y tiene que ver con Rafa Nadal

El tenista más laureado de la historia ha explicado que "ganar a Nadal en Roland Garros es el mayor desafío que ha existido en la historia de nuestro deporte".

A sus 38 años, como único estandarte en activo del 'Big Three' y agotando sus últimas balas para sumar el ansiado 25º Grand Slams, Novak Djokovic es consciente de que poco a poco comienza a hablar más del pasado que del presente.

En una extensa entrevista en el canal de YouTube de Jay Shetty, el serbio ha recordado los momentos más duros que ha vivido a lo largo de su carrera.

Y, en este punto, 'Nole' no pudo evitar hablar de Rafa Nadal: "Fue mi rival más duro físicamente. Las batallas con él eran increíbles".

En términos de su partido más exigente, Djokovic recuerda la final del Open de Australia de 2012, en la que derrotó al manacorí por 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5) y 7-5 en un duelo que duró cinco horas y 53 minutos.

"Jugamos la final más larga de la historia de los Grand Slams en Australia y recuerdo que en el momento en el que llegué al vestuario y me quité las zapatillas, mis dos pies estaban sangrando y no podía ni andar", ha explicado.

Sin embargo, ese no fue su mayor reto ni el de sus contemporáneos: "Pero sobre todo los duelos en tierra batida, ganar a Nadal en Roland Garros es el mayor desafío que ha existido en la historia de nuestro deporte".

Cabe recordar que de los 10 partidos que ambos han disputado en París, el balcánico solo se ha impuesto en dos de ellos: cuartos de final en 2015 y semifinales en 2021.