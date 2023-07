Jannik Sinner y Novak Djokovic consiguieron meterse este martes en las semifinales de Wimbledon, por lo que uno de ellos llegará a la final de este domingo. 'Nole' consiguió su victoria número 33 de forma consecutivaen 'La Catedral del Tenis', mientras que para Sinner era la primera vez que lograba llegar tan lejos.

Al término del partido, a Sinner le indicaron que "es el más joven en llegar a las semifinales de Wimbledon desde 2007". El italiano no se sorprendió mucho, ya que sabe que este miércoles Carlos Alcaraz puede también meterse entre los cuatro mejores.

Desde queRafa Nadal consiguiese llegar a la semifinal de Wimbledon 2007 con 21 años, un mes y dos días, nadie más joven había logrado llegar tan lejos en el Gran Slam londinense.

Esta fue la respuesta del joven de 21 años: "Pero va a cambiar porque Carlos... pero todavía soy joven y estoy feliz". "Dame este sentimiento por lo menos una noche", añadió entre risas.

Las palabras de Sinner provocaron el aplauso del público del All England Club. A pesar de todo, el italiano que ya venció a Alcaraz en 2022, logró jugar un gran partido ante Roman Safiullin venciendo en cuatro sets por 6-4, 3-6, 6-2 y 6-2.

Si Carlos Alcaraz consigue vencer en la tarde de este miércoles a Holger Rune volverá a hacer historia con 20 años, y puede que no sea la última vez en este torneo, y en esta semana.

Jannik Sinner is the youngest man to reach the semi-finals since 2007...

The youngest for a day anyway 😉#Wimbledon | @janniksinpic.twitter.com/RT2unB60s6