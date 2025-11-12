Toni Nadal no ve a Sinner al nivel de Djokovic: "Tienen cosas en común, pero..."

El que fuera entrenador de Rafa Nadal cree que Novak Djokovic ha sido y es "más completo" que el actual número 1 del mundo.

Toni Nadal se moja sobre si la nueva generación de tenistas puede llegar al nivel de un Novak Djokovic que es el jugador con más títulos de toda la historia. En una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport', el que fuera entrenador de Rafa cree que el serbio sigue siendo "el más completo".

"Creo que Nole es un poco más completo. Sinner tiene más velocidad de pelota en el golpe, y Djokovic un poco más de mano. Tienen en común que imponen un ritmo alto de juego y tienen un control de bola excepcional con movimientos de altísimo nivel", dice el tío de Rafa Nadal.

"Jannik siempre juega con un patrón de juego muy definido: impone un ritmo alto de juego para que no le puedan seguir el ritmo", indica.

Sobre las ATP Finals y quién es el favorito, Toni Nadal ve en el mismo nivel a Carlos Alcaraz y a Jannik Sinner: "Creo que los dos grandes favoritos son Carlos y Jannik. En Turín, el italiano puede estar un poco por delante ya que a Carlos no le gusta demasiado esta superficie tan rápida...".

"Será un torneo para no perdérselo", pronostica Toni Nadal. Las ATP Finals ya están en juego y Carlos y Jannik ya se están mostrando como los grandes candidatos al título final y al número 1 del mundo.