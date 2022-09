24 años como profesional, 1.527 partidos jugados en total y más de 30 generaciones frente a él: no cabe duda de que Roger Federer es, sino el mejor, uno de los mejores tenistas de la historia del tenis.

Sin embargo, su legado llega más allá de lo simplemente subjetivo. En activo desde el siglo pasado, el suizo cuenta con el récord de haberse enfrentado a jugadores de múltiples edades.

En concreto, el ganador de 20 Grand Slams ha jugado contra a al menos un tenista nacido desde el año 1968 hasta el 2000.

Desde Francisco Clavet hasta Felix Auger-Aliassime han pasado leyendas como Agassi, Rafa Nadal, Andy Murray o Roger Federer, que aparecen en el vídeo publicado por 'TennisTV'.

A pesar de las lesiones no ha podido enfrentarse a tenistas nacidos a partir del 200 y que ya a día de hoy son estrellas mundiales como Carlos Alcaraz y Jannick Sinner.

From Agassi to Auger-Aliassime...@rogerfederer faced at least one player born *EVERY YEAR* from 1968-2000 📆#RForever pic.twitter.com/RitJuwlFdz