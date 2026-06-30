Atención a cómo habla Jannik Sinner de Rafa Nadal: "Con todas las lesiones que ha tenido..."

Una leyenda italiana del tenis resalta el récord "sobrehumano" de Nadal que Sinner no podrá romper

El número 1 del mundo, preguntado sobre el documental del balear, ha asegurado que se trata de "una fuente de inspiración".

Tras ganar a Miomir Kecmanovic en cinco sets en la primera ronda de Wimbledon, Jannik Sinner compareció en rueda de prensa y, entre otros aspectos, habló sobre Rafa Nadal.

En concreto, sobre el documental que ha publicado 'Netflix' sobre su carrera. Y es que, a diferencia de otros contenidos que consume, este sí le ha impactado.

"Vi el documental de Rafa Nadal. Me gustan las series y las veo de forma superficial, porque no suelo ver muchas series o películas. En este caso, el impacto fue distinto porque conozco a Rafa pero esto me ha hecho conocerle mejor", arrancó.

Para Sinner, el documental muestra lo que no se ve de puertas para fuera: "Es un gran documental, que muestra muchas cosas que se desconocen y que sólo los tenistas sabemos, en especial Rafa con todas las lesiones que ha tenido. También muestra cuántos partidos tenemos que jugar sin estar al cien por cien".

Y, viendo esa cara oculta de Rafa, es donde se aprecia su grandeza: "Creo que lo que ha hecho Nadal, más allá de sus éxitos y por cómo es como persona, es una fuente de inspiración. Es muy bonito que haya jugado durante tanto tiempo".

"Ahora tiene cosas nuevas en su vida ya que es padre, y quién sabe si veremos un pequeño Rafa entre nosotros. Pero Nadal siempre ha sido una persona muy normal, que nos ha inculcado mucha humildad y eso, en mi opinión, es lo más bonito", ha zanjado.