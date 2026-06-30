Robbie Williams sorprende con una actuación improvisada junto a un músico callejero en Sevilla

Los detalles El cantante se encontraba dando un paseo por la capital andaluza cuando decidió sorprender a los viandantes cantando 'Angels' en una actuación improvisada antes del concierto que dará en el Icónica Santalucía Sevilla Fest.

El cantante británico Robbie Williams sorprendió con una actuación improvisada en una calle de Sevilla, acompañando a un músico callejero que tocaba la guitarra. Esto ocurrió mientras Williams paseaba por el casco antiguo de la ciudad, un día antes de su concierto en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. El cantante se unió al guitarrista para interpretar la canción 'Angels', atrayendo la atención de algunos transeúntes que grabaron el momento y lo compartieron en redes sociales. Tras finalizar la interpretación, Williams se despidió de los presentes y continuó su paseo por la calle Santa María de la Blanca.

El cantante británico Robbie Williams protagonizó la noche de este lunes una actuación sorpresa en una calle de Sevilla, donde acompañó a un músico callejero al que encontró tocando la guitarra.

Como se puede ver en varios vídeos publicados en redes sociales, el cantante, que este martes actúa en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, se encontraba dando un paseo por el casco antiguo de la capital andaluza, donde un joven estaba tocando su guitarra.

En ese momento, tomó el micrófono mientras el guitarrista interpretaba los acordes de la canción 'Angels', que ambos cantan ante las personas que pasan por la calle en ese momento.

Mientras algunas pasan de largo sin dar más importancia al hecho, otras capturaron la imagen en vídeo y la compartieron en redes sociales, como una mujer brasileña que precisamente había viajado a Sevilla para ver este martes el espectáculo del británico.

Nada más terminar la interpretación, Robbie Williams se despidió de los viandantes y siguió con su paseo por la calle Santa María de la Blanca.

Robbie Willams llega a Sevilla con su 'Long 90's Tour', en su única cita en Andalucía. La gira celebra el lanzamiento del nuevo álbum del artista británico, 'Britpop', que vio la luz el pasado 6 de febrero.

En sus conciertos, Robbie interpretará dos discos completos: su aclamado debut 'Life Thru A Lens', que lo catapultó al éxito global, y su nuevo trabajo, "una obra concebida como un homenaje creativo a la cultura musical de los años 90", con colaboraciones de figuras como Chris Martin (Coldplay), Gaz Coombes (Supergrass), Tony Iommi (Black Sabbath), Jesse & Joy o Gary Barlow.

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