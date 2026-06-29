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Novak Djokovic sorprende al protagonizar el conocido grito de Bad Bunny en su concierto en Londres: "¡Acho, PR es otra cosa!"

Ibai Llanos, Penélopez Cruz... son muchos los famosos que han gritado en un concierto de Bad Bunny "¡Acho, PR es otra cosa!", y ahora, le ha llegado el turno al tenista más divertido: Novak Djokovic.

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Bad Bunny ha dado dos conciertos en Londres, donde han acudido un montón de rostros conocidos como Salma Hayek, Romeo Beckham o Adele. Sin embargo, el momentazo lo ha protagonizado Novak Djokovic, quien ha hecho el ya tradicional grito del concierto: "¡Acho, PR es otra cosa!". Un grito que ya han hecho otros famosos como Ibai Llanos y Penélope Cruz en anteriores conciertos y que ahora le ha tocado al tenista, que ya se sabe que se presta a todo lo que tenga que ver con un buen show.

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