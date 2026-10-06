Sinner no volverá a jugar hasta 2027 por su lesión en la rodilla

El italiano, que le deja el número 1 en bandeja a Alexander Zverev, no juega desde el pasado 12 de julio.

A las 10:30 horas de la mañana de este martes, Jannik Sinner ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que ha anunciado que ha dado por terminada la temporada 2026.

"Hola a todos. Quiero daros una pequeña actualización sobre mi estado. Los médicos y yo hemos decidido que necesito un tratamiento para mi rodilla, lo que significa que mi temporada 2026 oficialmente ha terminado", ha señalado.

"Los dos últimos años, especialmente con las Nitto ATP Finals en Turín, me han dado muy buenas sensaciones y emociones, pero este año será un camino diferente. Por el momento, necesito pensar en mi carrera a largo plazo. Haré todo lo posible por volver al cien por cien. Gracias por adelantado por vuestro apoyo y espero veros muy pronto en las pistas de nuevo", ha añadido.

El italiano no juega desde el pasado 12 de julio, cuando ganó su segundo título en Wimbledon y sufrió una lesión en la rodilla derecha.

Desde entonces, Sinner se ha perdido Montreal, Cincinnati, US Open y Pekín. Y ahora se ausentará de Shanghái, París, las ATP Finals de Turín, la fase final de la Copa Davis y el Six Kings Slam.

Por ello deja en bandera el número 1 mundial a Alexander Zverev, que en Viena o París superará a Jannik en el ranking.