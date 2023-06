El tenista italiano Lorenzo Musetti se deshizo en elogios ante Carlos Alcaraz después de caer ante él por 6-2, 6-2 y 6-3. El número uno del mundo no dio opción a un Musetti que terminó aceptando la superioridad del tenista español en la rueda de prensa posterior al partido: "Probablemente, (Carlos) es el mejor del mundo. En este momento es muy difícil ganarle, especialmente en tierra. Ha crecido mucho desde que nos enfrentamos en Hamburgo. Yo creo que no he podido mostrar mi mejor tenis, pero él se ha merecido la victoria y el pase a cuartos de final".

Musetti analizó las claves del inmaculado momento de forma que atraviesa Alcaraz: "A nivel mental, de físico y de juego es muy completo. Hoy tampoco fue fácil jugar, por el viento que hacía, pero ha jugado mejor que yo. Es uno de los más difíciles del mundo para batir. Se merece ser el número uno del mundo".

Al italiano se le vieron ciertos momentos de desesperación durante el partido y en ningún momento consiguió poner en apuros a un Alcaraz que anuló por completo la estrategia de Musetti.

"He hablado un poco con mi equipo y hemos estado de acuerdo en que he estado demasiado preocupado en él y que me he precipitado demasiado. Él me ha hecho hacer muchos reveses y eso me ha hecho daño. Yo tenía la estrategia de jugarle con mi derecha a su revés, pero cuando le jugaba a su derecha no era tal y como yo quería. Mi idea era jugarle profundo al revés y moverle a su derecha, pero nunca tuve la opción de ser agresivo", afirmaba Musetti después del partido.

¿Cuándo juega Alcaraz?

Por su lado Carlos Alcaraz se medirá el próximo martes a las 20:15 a Stéfanos Tsitsipás en un duelo de alto voltaje en el que se jugarán el pase a las semifinales de Roland Garros.

Ambos se han enfrentado en un total de cuatro ocasiones con pleno de victorias para Alcaraz, que parece tenerle la medida cogida a un Tsitsipás que seguro que dará guerra.