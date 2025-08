Uribe denuncia "sesgo político" de la jueza colombiana que lo condenó y pide la intervención de la Justicia internacional

El expresidente colombiano Álvaro Uribe, que ostentó el poder entre 2002 y 2010, dijo este viernes que el juicio en el que se le condenó a doce años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude fiscal y soborno en actuación penal fue sesgado y señaló que la Justicia colombiana y la internacional tendrán que examinar la actuación de la jueza Sandra Heredia, a la que acusó además de no respetar a su familia.

"Esos desvíos temperamentales, esas intemperancias contra la defensa, contra mi familia, contra mí, muestran que aquí hubo sesgo y eso lo tiene que considerar la Justicia nacional, los órganos competentes y la Justicia internacional", manifestó. El expresidente pidió el uso de la palabra para argumentar en su favor luego de que Heredia, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, leyera la sentencia en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

"Este es un fallo que abusa, este es un fallo que excede lo jurídico, un fallo que va contra las normas jurídicas, contra la ética, contra la moral", expresó el expresidente de 73 años, quien subrayó: "Este es un fallo con determinadores políticos, sesgados". El exmandatario y fundador del partido de derecha Centro Democrático, en oposición al presidente colombiano, Gustavo Petro, insistió en que hubo un "discurso político" para condenarlo el pasado lunes, cuando la jueza leyó el fallo que lo encontró culpable de dos delitos y lo absolvió del de soborno simple en un caso que lo enfrenta al senador de izquierdas Iván Cepeda.

Argumento de condena sin pruebas

Todo forma parte de un proceso que el mismo Uribe inició en 2012 cuando demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus supuestos vínculos con los paramilitares. Sin embargo, el magistrado del caso no solo desestimó esa denuncia sino que ordenó investigar al expresidente por intentar "comprar" falsos testigos en cárceles, por medio del abogado Diego Cadena, con quien mantenía contacto, para que declararan en contra de Cepeda.

"No hay una sola prueba que sustente este fallo político que me condena", subrayó Uribe, quien contestó el argumento de la acusación, acogido por la jueza, de que fue él quien mandó a Cadena buscar testigos contra Cepeda entre exparamilitares presos. El expresidente agregó: "No hay una sola prueba que sustente que yo pagaba esos testigos. No hay una sola prueba que sustente que yo pedía a esos testigos que debían acusar a Cepeda o a otra persona".

Uribe cuestionó además a la jueza por comisionar al Centro de Servicios Judiciales de Rionegro, el municipio del departamento de Antioquia donde reside el expresidente, para expedir "la correspondiente boleta de encarcelación" y "proceder a su traslado inmediato a su domicilio donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos". "Y me niegan el derecho a permanecer en libertad. Una de las razones para negarme el derecho a permanecer en libertad es que es para evitar violencia", dijo.

El expresidente explicó que "en el ejercicio de libertad" recorre el país y participa en foros en los que expresa "con franqueza" lo que su corazón "siente sobre Colombia". "Doy las razones de oposición a este gobierno, pero jamás, jamás mi partido, los afines, mis compañeros dirigentes de la política, han sido incitadores de la violencia. Eso es, señalarnos de incitadores de la violencia", indicó sobre la restricción de su libertad.

El exmandatario colombiano reclamó también a la jueza por mencionar al comienzo de la audiencia de hoy a su hijo, Tomás Uribe Moreno, como una de las personas que supuestamente filtró a la prensa la sentencia condenatoria horas antes de que la hiciera pública, señalando que carece de "gallardía". "Eso me parece temerario, lo que hoy se dijo contra mis hijos, acusándolos de filtraciones y de faltos de gallardía cuando mis hijos proceden de frente, mirando a la cara. Y se olvidó la historia de filtraciones de este proceso, filtraciones sesgadas", agregó Uribe.

Petro señala a Uribe como "culpable"

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este viernes que Álvaro Uribe es el principal responsable del proceso penal que derivó en su condena de 12 años de prisión en régimen domiciliario al señalar que fue él mismo quien "construyó la estrategia" que hoy lo tiene en esa situación judicial.

"Quien construyó la estrategia para la condena del expresidente Álvaro Uribe, fue el mismo expresidente que inició el proceso denunciando a Iván Cepeda, y luego, se puso en manos de la juez, al renunciar al Senado", escribió el mandatario en X.

Con ese mensaje, el jefe de Estado se desmarcó de cualquier vínculo con la sentencia dictada hoy por la jueza Sandra Heredia, que condenó a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en un caso que él mismo inició en 2012 cuando denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos.