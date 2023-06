Carlos Alcaraz pasó a tercera ronda de Roland Garros tras vencer a Taro Daniel por 6-1, 3-6, 6-1 y 6-2. No fue su mejor partido, pero aún sí volvió a dejar puntos espectaculares. Se enfrentará al canadiense Denis Shapovalov en tercera ronda.

Al término del partido, Alcaraz expresó malestar por algunas comparaciones en los últimos días: "Hay gente que dice que tengo golpes de Rafa, golpes de Djokovic, golpes de Federer, porque al final han estado acostumbrados a ver eso durante 20 años".

Estas palabras podrían referirse a las declaraciones de Wilander, un mítico extenista ganador de 9 Grand Slams, que esta misma semana ponía al 'Big 3' en el foco de su juego.

"Soy cien por cien Alcaraz"

¿Cómo se define Carlitos?: "Yo no me defino o no he buscado los golpes de nadie, simplemente soy cien por cien Alcaraz y eso es lo que me gusta pensar, que soy yo al cien por cien y no la copia de otros jugadores", explicó.

Alcaraz aún es muy joven, y el límite de hasta dónde puede llegar ni siquiera la sabe él. Por suerte, suerte, está muy bien aconsejado por su equipo, y en los momentos de flaqueza siempre aprende algo nuevo.