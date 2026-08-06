El Gobierno habilita un colegio para acoger a 100 menores en Ceuta mientras cientos de migrantes siguen sin techo

Los detalles Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia aseguran a laSexta que este centro acoge a más de un centenar de personas menores de edad que están siendo atendidas y ya han pasado su primera noche allí.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha habilitado uno de los dos colegios solicitados para atender a menores migrantes no acompañados en Ceuta tras la reciente crisis migratoria. Este centro acoge a más de un centenar de menores. Desde el 27 de julio, el Ministerio ha seguido de cerca la situación y ha coordinado con el Gobierno de Ceuta y otras administraciones para garantizar los derechos de estos menores. Se ha aprobado una partida de 25 millones de euros para su atención. Actualmente, 1.100 menores están acogidos en Ceuta. La ministra Sira Rego visitará Ceuta el 7 de agosto para reunirse con autoridades y organizaciones de protección a la infancia.

Que los menores dejen de estar desprotegidos. Es el motivo por el que el Ministerio de Juventud e Infancia ha habilitado el colegio Reina Sofía, uno de los dos que fueron solicitados para la atención de urgencia de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta una semana después de la crisis migratoria.

Fuentes del departamento que dirige Sira Rego han subrayado que, en este momento, este centro acoge a más de un centenar de personas menores de edad que están siendo atendidas y han pasado su primera noche allí. No obstante, alrededor de mil menores, según las estimaciones del Gobierno, siguen sin un techo para el que dormir. Ante esta situación, se espera que en las próximas horas se abra el colegio Príncipe Felipe para aumentar la capacidad de acogida.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han asegurado que desde el pasado lunes 27 de julio han estado "siguiendo de cerca" la situación en Ceuta y se ha mantenido contacto y coordinación con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, con la Delegación de Gobierno y con el resto de administraciones "para garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad". Además, ha realizado una transferencia de crédito extraordinario de casi 6,5 millones de euros a Ceuta para reforzar todos los mecanismos de ayuda y acogida disponibles.

Entre otras actuaciones, Rego pidió a Ceuta la apertura de dos colegios para acoger a los menores migrantes llegados a la ciudad autónoma desde que comenzó la crisis migratoria, "especialmente" para "las niñas". El Gobierno también ha aprobado una partida extraordinaria de 25 millones de euros para Ceuta, en concreto, para la atención de los menores migrantes.

Unos 1.100 menores migrantes siguen en estos momentos en Ceuta, según los datos ofrecidos este miércoles por el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, que afirmó que se están realizando traslados de menores desde Ceuta a la Península aunque fuentes de Juventud han precisado a laSexta que estos movimientos que se están produciendo son de menores que ya estaban en la ciudad antes de la crisis del 30 y 31 de julio.

Hasta 150 euros por dormir en un garaje

Una semana después del inicio de la crisis, buena parte de los migrantes, tanto menores como mayores de edad, siguen abandonados a su suerte en las calles de Ceuta, y entre ellos empieza a crecer la desesperación por encontrar comida y un sitio donde dormir. De hecho, laSexta ha podido comprobar en primera persona cómo en el barrio de El Príncipe, el más cercano a la frontera con Marruecos, ya se está cobrando entre 100 y 150 euros a cada migrante por pasar la noche en un garaje. Además, Cruz Roja está repartiendo unas 2.000 raciones de comida diarias en la playa de 'El Trampolín'. La Policía Nacional ha identificado a 528 menores, según los últimos datos, actualizados durante el mediodía de este miércoles, pero sospecha que hay muchos más moviéndose por la ciudad.

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