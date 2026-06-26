El posible camino de Rafa Jódar en Wimbledon

La ilusionante imagen de Rafa Jódar antes de Wimbledon

El de Leganés, la gran sensación del circuito, debutará ante Felix Gill y podría verse las caras con Sinner en cuartos y Djokovic en semifinales.

Tras bajarse de Queen's y Eastbourne debido a una lesión que sufrió en el abdominal en su derrota en cuartos de final de Roland Garros ante Zverev, Rafa Jódar ha confirmado que jugará Wimbledon.

Este viernes ha sido el sorteo del tercer Grand Slam del año y el de Leganés, que no ha podido probarse aún en tierra, no tiene mal camino hasta octavos.

El número 26 del ranking y 23º cabeza de serie en el torneo debutará ante el invitado Felix Gill, el 220 de la ATP.

En segunda ronda podría enfrentarse ante Denis Shapovalov o Pablo Carreño, mientras que en tercera su rival potencial es Luciano Darderi.

El asunto se complicaría en cuarta ronda para el tenista de 19 años. Jannik Sinner aparece en el horizonte y de vencer al número 1 del mundo, Daniil Medvedev o Tommy Paul serían previsiblemente sus rivales en cuartos.

Novak Djokovic, Andrey Rublev o Felix Auger-Aliassime le podrían esperar en semifinales y Taylor Fritz o Alexander Zverev, en la final.