La confesión de Sinner tras alcanzar las semifinales del Masters 1.000 de Roma: "Tenía muchas dudas..."

Jannik Sinner ha vuelto al máximo nivel de la sanción. Cabe recordar que el italiano estuvo tres meses sin jugar por su positivo en clostebol en Indian Wells 2024 y que el Masters 1.000 de Roma era su primera prueba antes de Roland Garros.

A pesar del tiempo inactivo sin poder jugar ni entrenar, Sinner no ha podido volver mejor de su periodo de 'castigo'. El transalpino aún no ha cedido un set en Roma estando en semifinales y, en su encuentro de cuartos, pasó por encima de Casper Ruud, campeón del Mutua Madrid Open hacen tan solo unos días, tras un contundente 6-0 y 6-1.

Sin embargo, Sinner reconoció tras el partido, en rueda de prensa, que no se ha sentido del todo cómodo durante su primer torneo tras sanción: "Siempre procuro prepararme los partidos a conciencia y trabajar muy duro. La verdad es que no hay secretos en mi carrera, solo una gran ética de trabajo y confianza en mis posibilidades. Después del partido ante Jesper de Jong sentí que no jugué demasiado bien y que tenía que subir mis prestaciones, así que me quedé un rato entrenando".

"Llegué a Roma con muchas dudas sobre lo que podría hacer porque en los entrenamientos tenía altibajos constantemente y hasta que no compites de verdad, no sabes a ciencia cierta cómo estás. Por eso tan importante para mí estar ya en semifinales y haber sido capaz de jugar tan bien ante Casper", confesó el número uno del mundo.

Jannik se medirá en semifinales a Tommy Paul. La otra eliminatoria enfrentará a Carlos Alcaraz con Lorenzo Musetti repitiéndose la final de Montecarlo en la que el murciano se impuso en tres sets tras un partido duro.