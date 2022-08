El debut de Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de Canadá no ha sido para nada el que el tenista español esperaba. Y es que el murciano cayó en primera ronda contra Tommy Paul por 6-7, 7-6 y 6-3. Por primera vez, Alcaraz confesó que no pudo aguantar la presión de ser cabeza de serie número dos y número cuatro del mundo en el ranking ATP.

Todas las opciones del murciano se desmoronaron en el tercer set, algo que enfadó al tenista. "Ahora mismo estoy enfadado. Tomé malas decisiones. Eso me ha frustrado. Estoy enfadado de que no he podido sacar mi tenis en el resto del encuentro", comenta el murciano en 'Punto de Break'.

"Ha sido la primera vez que no he podido soportar la presión y no he podido controlarla. Sentí la presión de ser el cabeza de serie número dos, el número cuatro del mundo", confiesa Alcaraz.

El tenista de El Palmar reconoce que el partido con Paul, al que felicitó tras acabar el encuentro, fue una batalla contra sí mismo. Sin embargo, Alcaraz no baja los brazos y ya piensa en como revertir la situación: "Tengo que entrenar y estar preparado para manejar esos momentos".

La próxima cita de Carlos Alcaraz será el Masters 1.000 de Cincinnati, torneo previo al próximo Grand Slam en juego: el US Open.