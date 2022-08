La subida de Carlos Alcaraz ha sido imparable en este 2022. Actualmente es el número 4 del mundo y acude a Montreal como segundo cabeza de serie. Algo que le cuesta creer al joven tenista de 19 años.

"He crecido muy rápido. Llegar a un Masters 1000 como segundo cabeza de serie es algo increíble que no me esperaba a principios de año. Sinceramente, ni ahora mismo me lo creo", ha afirmado en la previa del torneo.

"Es algo que quería desde el inicio de la temporada, estar en lo más alto y, por supuesto, ser uno de los favoritos a ganar los torneos más importantes", dijo en el 'media day' previo al Masters 1000.

Y su ascenso podría ser total porque Alcaraz incluso podría llegar al US Open como número 1. Para ello tendrá que salir campeón en uno de los torneos previos y al menos llegar a la final en otro. Disputará Montreal y Cincinnati en las próximas semanas.

El motivo de este posible ascenso es la ausencia de los tenistas que tiene justo por encima. Ni Alexander Zverev ni Rada Nadal estarán en Montreal. Sólo Daniil Medvedev, número 1 del mundo comenzará la gira norteamericana en la previa al US Open.

Allí quiere llegar Alcaraz con el ranking más alto posible, pero también con las mejores sensaciones. Su objetivo sigue siendo ser campeón de un Grand Slam. Algo que de momento se le ha atragantado, pero que no tardará en llegar.

Alcaraz debutará el miércoles como cabeza de serie en Montreal. Este lunes conocerá cuál será su rival en el camino hacia el número 1 del ranking ATP.