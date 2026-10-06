Carlos Alcaraz gana en Tokio y vuelve a levantar un trofeo ocho meses después

El murciano se ha impuesto a Jiri Lehecka en la final del ATP 500 de Tokio (7-6 (4), 6-4).

No ganaba desde el 21 de febrero

Carlos Alcaraz ha revalidado este martes su condición de campeón del ATP 500 de Tokio tras imponerse en dos sets a Jiri Lehecka (7-6 (4), 6-4).

Y eso que el partido no arrancó de la mejor manera para el murciano. En su primer servicio, el checo le rompió el saque y el número 3 del mundo le tocó remontar para llevarse la primera manga en el tie-break.

Ya en el segundo, el de El Palmar le quebró con 3-3 en el marcador y encarriló su primer título desde el pasado 21 febrero.

Entonces se impuso en la final de Doha a Arthur Fils. Después, tras no encontrar su nivel en Miami ni Indian Wells, Carlitos cayó en la final de Montecarlo contra Sinner y cayó lesionado unos días después en su debut en el Conde de Godó.

Alcaraz reapareció tras casi cinco meses apartado de las pistas en el US Open y completó un gran torneo llegando a cuartos de final, pero sobre todo mostrando un notable nivel.

Ahora, su título en Tokio confirma sensaciones y le insufla un nuevo ánimo de cara a la recta final de la temporada con Shanghái, París, las ATP Finals y la Copa Davis en el horizonte.