El comentado análisis del próximo rival de Rafa Jódar: "Juega sin miedo..."

Casper Ruud, que se enfrentará a Jódar en los cuartos de final de Shanghái, elogia su juego: "Lo que ha conseguido es impresionante".

Rafa Jódar y Casper Ruud se verán las caras en los cuartos de final del torneo de Shanghái. Y el noruego ha lanzado muchísimos elogios al tenista que se ha convertido en la revelación de la temporada: podría clasificarse para las ATP Finals en su primer año en el circuito.

Se conocen muy bien: "Estoy seguro de que será un buen partido si ambos jugamos bien. Es un chico muy agradable, uno de los jugadores más jóvenes del circuito. Desde fuera, ha sido increíble ver la temporada que está haciendo y ahora tengo la oportunidad de enfrentarme a él, así que estoy ilusionado".

Y le lanza muchísimos elogios: "Rafa juega sin miedo y pega golpes potentes. Se desenvuelve muy bien desde el fondo de la pista. He entrenado con él una o dos veces, así que tenemos una pequeña idea de cómo juega el otro".

"Probablemente él me haya visto jugar más veces de las que yo le he visto a él durante estos últimos años, aunque eso tendría que preguntárselo a él. Seguramente tiene una idea más clara de mi juego que yo del suyo. Tendré que analizarlo bien y prepararme para un partido muy exigente contra un joven jugador de enorme talento", explica Casper, de 27 años.

Y siguen los elogios. En este caso a su mentalidad y su manera de trabajar junto a su padre, que ejerce de entrenador: "Lo que ha conseguido Rafa es realmente impresionante. Creo que él y su padre tienen una mentalidad excelente".

El partido entre Ruud y Jódar se jugará este viernes en horario todavía por confirmar.

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