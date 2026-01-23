"Carlos siempre supone un gran reto": el próximo rival de Carlos Alcaraz se rinde ante él

Tommy Paul, tenista estadounidense y frecuente rival de Carlitos, ha alabado al número uno del mundo tras conocer que será su adversario en octavos de final: "No se pueden cometer muchos errores".

Carlos Alcaraz ya está en octavos de final del Open de Australia. El tenista murciano no dio oportunidad alguna a su rival, el francés Corentin Moutet, y sentenció el partido en tres sets (6-2, 6-4, 6-1).

Carlitos dejó múltiples destellos de su gran juego en un encuentro del cual ya avisó que sería "divertido de ver" en la rueda de prensa previa. Sin embargo, el juego del francés agotó la paciencia del número uno del mundo debido a las múltiples dejadas que le hicieron correr más de la cuenta.

"Estaba cansado de ir a la red, he mirado la pantalla y pensaba: 'Madre mía, he estado en la red como 55 veces'. Ha sido complicado, pensé que estábamos en una competición de dejadas y definitivamente ganó él", ha confesado Alcaraz tras el encuentro de tercera ronda.

Ahora, con tres victorias acumuladas en el primer Grand Slam del año, Carlos se verá las caras con un frecuente rival: Tommy Paul. El estadounidense se ha enfrentado a Alcaraz hasta en seis ocasiones, con un récord positivo para el español de 6 a 1.

Además, el número 20 del ranking ATP ha recalcado que no hará cambios en su juego para confrontar al de El Palmar. "Realmente no. Establecimos un plan de juego que parecía el adecuado contra él. No se pueden cometer muchos errores. Para mí, el plan de juego se trata de ejecutar, sinceramente", concluyó el americano.

Por su parte, Carlitos ha encomiado la figura de Paul y ha asegurado saber "lo que tengo que hacer contra él". "Un grandísimo jugador. Tendré que jugar mi mejor tenis para ganarle. Estoy preparado para sufrir contra él, porque sé que habrá momentos donde él lleve la iniciativa en momentos importantes", resaltó Alcaraz ante los micrófonos del Open de Australia.