"No voy a correr más...": Alcaraz se hartó del juego de Moutet en el Open de Australia

En declaraciones al terminar el partido, Carlitos reconoció que estaba cansado de subir a la red: "He estado como 55 veces".

Carlos Alcaraz acabó muy sorprendido por el juego de Cortentin Moutet, su rival en tercera ronda del Open de Australia. El galo no paró de hacer dejadas y el número 1 del mundo tuvo que correr hasta en 55 ocasiones a la red. Pero hubo un momento en el que se plantó.

Lo contó en la entrevista inmediatamente posterior a su tercera victoria en Australia: "Hubo un punto al final del primer set que le dije a mi equipo: 'No voy a correr en la siguiente dejada'".

"Estaba cansado de ir a la red, he mirado la pantalla y pensaba: 'Madre mía, he estado en la red como 55 veces'. Ha sido complicado, pensé que estábamos en una competición de dejadas y definitivamente ganó él", ha contado Alcaraz, que se medirá al estadounidense Tommy Paul en los octavos de final.

Alcaraz ganó por la vía rápida, en tres sets: 6-2, 6-4, 6-1.

Jugó un muy buen tenis, mejorando sus prestaciones de los primeros partidos en la ciudad de Melbourne.

Pero acabó harto de esas dejadas de su rival. Porque suele ser Carlos el que utiliza más esos golpes y no sus rivales. Pero no le sirvió de nada. Porque el murciano está en Australia para ganar.