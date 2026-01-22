Sinner se rinde al golpe más letal de Carlos Alcaraz: "Todos sabemos quién es el mejor..."

El italiano reconoce que tiene que mejorar en las dejadas y sabe que el gran maestro es Carlos Alcaraz: "Todos sabemos quién es el mejor haciéndolas".

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz siguen adelante en el Open de Australia y todo apunta que la gran final les volverá a enfrentar. A la espera de ese partido que todos desean, el italiano se ha acordado de su rival en la rueda de prensa de este jueves, en la que ha reconocido que debe mejorar haciendo dejadas.

Porque si hay un maestro en el circuito haciendo dejadas es Alcaraz: "Es algo en lo que necesito seguir mejorando. Debo saber cuándo asumir más riesgos o cuándo buscar mayor porcentaje de primeros. Estoy en mitad de un proceso que quiero que me conduzca a ser un sacador mucho más eficiente".

"Todos sabemos quién es el mejor haciendo dejadas… Carlos, por supuesto", ha expresado el número 2 del mundo.

Se siente bien en el primer grande del año donde defiende título: "Me siento en buena forma ahora mismo. Sé cuánto trabajo hemos hecho. El cuerpo se siente bien. La mente está en un buen momento. El primer torneo siempre es muy especial para todos. No hay mejor lugar para empezar la temporada".

"Este es un torneo muy especial para mí y ha sido una cancha muy especial en los últimos años. Veamos qué nos depara este año", dice el tenista italiano.

También ha mencionado a Novak Djokovic, al que ve como un gran ejemplo para seguir en el tenis muchos más años: "Ha prolongado su carrera tanto tiempo, sirve como gran inspiración para mí porque jugar a este nivel a su edad es algo increíble. No sé cuanto tiempo podré seguir su ritmo".