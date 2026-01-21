Ahora

"Fue un muy mal trago para nosotros"

Carlos Alcaraz se acuerda de las víctimas de Adamuz en el Open de Australia: "Mucho ánimo"

El tenista se ha acordado de las víctimas, los heridos y los familiares de los afectados tras terminar su encuentro contra Yannick Hanfmann, pese a estar en "la otra parte del mundo".

Carlos Alcaraz continúa invicto en el Open de Australia después de sellar su victoria ante Yannick Hanfmann en la segunda ronda del torneo. El número 1 del mundo ha solventado el encuentro entre sets (7-6, 6-3 y 6-2), y ya conoce quién será su próximo rival: Corentin Moutet.

Nada más concretar el encuentro, el murciano se ha dirigido a la cámara del partido para efectuar la usual firma tras ganar el partido. Esta vez, el tenista ha dedicado su triunfo a los familiares de las víctimas mortales y los heridos del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

"Mucho ánimo a lo que está pasando en España", escribió Alcaraz en la cámara para mostrar su apoyo ante los duros momentos que están pasando sus compatriotas afectados. Posteriormente, Carlos ha vuelto a acordarse de las víctimas y sus familiares en rueda de prensa.

"En la cámara, no sabía muy bien qué poner, no podía escribir mucho y en lo poco que he podido escribir tampoco sabía cómo referirme exactamente a esto. Estamos aquí en Australia, que está en la otra parte del mundo, pero eso no significa que no nos enteremos y sigamos las noticias que van pasando en España", comentó Carlitos, tras su breve mensaje en la pista.

"Obviamente, cuando nos enteramos, fue un muy mal trago para nosotros. Y quiero dar mucho apoyo y mucho ánimo a todos los familiares y a todas esas personas que han perdido a un ser querido o algún familiar en ese trágico accidente", añadió el tenista español, señalando cómo se sintió tras conocer la noticia.

Por último, Alcaraz ha mandado "todo el apoyo y ánimo" a los afectados, además de recordarles que "aunque estemos lejos", están presentes en sus pensamientos. "Mando todo el apoyo, todo el ánimo, abrazos a todo el mundo y que, por lo menos, sepan que, aunque estemos lejos, seguimos estando al corriente de todo lo que está pasando en España", ha concluido Carlos la rueda de prensa posterior a su encuentro.

