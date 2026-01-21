"Es un jugador muy anárquico"
El curioso análisis de Carlos Alcaraz sobre su próximo rival: "Va a ser un partido muy divertido"
El tenista español ha analizado en rueda de prensa el juego de su próximo rival para la tercera ronda del Open de Australia, antes de confesar haberse sentido frustrado en "algunos momentos".
Carlos Alcaraz ya encarrila la tercera ronda del Open de Australia. Tras sus victorias frente a Adam Walton y Yannick Hanfmann, respectivamente, el murciano ya conoce quién será su próximo rival: Corentin Moutet.
El tenista francés ostenta actualmente el número 37 del ranking ATP y se enfrentará por primera vez ante el tenista número uno del mundo. Nada más conocer que Moutet sería su rival, Alcaraz ha analizado su juego y ha recalcado que "va a ser un partido divertido".
"Es un jugador muy anárquico, no sabes por dónde te va a salir. Sí que es verdad que, aunque tenga mucho repertorio en su bolsillo, sigue un patrón, que es el hecho de hacer cortados, de hacer dejadas, de jugar hacia adelante, de jugar globos, subir a la red", apunta Carlos sobre el estilo de juego del tenista francés.
"Vamos a intentar estar concentrados y a dar lo mejor de nosotros, intentar poner nuestro nivel, nuestro ritmo en el partido, y veremos qué pasa. Lo que sí que te puedo garantizar es que va a ser un partido divertido", ha añadido en rueda de prensa entre risas.
Por su parte, Moutet ha asegurado que "necesitará jugar a un gran nivel para tener opciones", aunque no quiere perder su identidad al medirse ante Carlos. "No voy a cambiar absolutamente nada en mi estilo de juego por el hecho de enfrentarme a él. Tengo curiosidad por saber de lo que soy capaz ante Carlos; estoy entusiasmado con este enfrentamiento", resalta el francés.
Sobre su último encuentro en el primer Grand Slam del año, Carlos ha confesado sentirse frustrado en "algunos momentos": "Para la gente que me conoce, en la cara se me ha podido notar, pero bueno, es algo que al final vamos a ir corrigiendo".
Por último, el español se ha excusado en el poco tiempo que lleva competiendo tras las vacaciones de Navidad y el fin de temporada. "También llevo mucho tiempo sin competir. Este es el segundo partido de la temporada. Poco a poco vamos a ir cogiendo la buena dinámica, vamos a ir dándonos cuenta de las cosas. Luego, hablando con mi equipo, ellos me han dicho que me han visto bien. Eso me ha relajado un poquito más", ha concluido Alcaraz.