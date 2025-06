Carlos Alcaraz y Sinner, los objetivos de la gran 'joya' del tenis

El mundo del tenis sigue recordando la histórica final de Roland Garros que nos brindaron hace una semana Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

No hay duda de que el italiano y el murciano están un par de escalones por encima del resto de tenistas, pero hay algunos jóvenes que vienen apretando fuerte y podrían dar la sorpresa más pronto que tarde.

Es el caso de 'joyas' como Jakub Mensik o Joao Fonseca, quienes a pesar de su corta edad ya han destacado ganando Masters 1000 y torneos ATP.

El más joven, el brasileño, ha recordado la final en París antes de su debut en el torneo de Halle.

Y es que para el tenista de 18 años fue toda una 'masterclass': "Durante el partido, estaba hablando con mi entrenador, detectando detalles que pudieran servirnos, así que una experiencia positiva".

De hecho, confía en poder medir sus fuerzas a los dos mejores tenistas el mundo pronto: "Espero enfrentarme pronto a Sinner y a Alcaraz porque están haciendo cosas muy importantes para nuestro deporte".

"Hopefully I can play with them in the future" 🤝

Fonseca on what Sinner & Alcaraz bring to tennis 🙌#TWO25pic.twitter.com/Q1FkXwAqUC