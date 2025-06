La reflexión de Alcaraz sobre cómo volverá Sinner tras la derrota de Roland Garros: "La ventaja mental..."

La final de Roland Garros 2025 dejó un gran triunfador, pero también un terrible derrotado. Jannik Sinner firmó una de las mejores actuaciones jamás vistas en una final en la tierra de París y, aún así, no fue capaz de imponerse a un Carlos Alcaraz que alcanzó la gloria por segunda vez en la capital francesa.

Más allá de todo lo que significó ese triunfo para el español, también se ha hablado sobre el duro varapalo que puede haber supuesto a nivel mental una derrota así para Sinner. El italiano no supo aprovechar tres bolas de torneo y más tarde, aún dando el 100% de su tenis, no pudo pararle los pies a Alcaraz.

El murciano, en la previa del torneo de Queens, ha hablado sobre si cree que haber perdido la final puede haberle pasado factura a Sinner a nivel mental. Carlitos lo tiene claro: "Sé que él va a volver con más fuerzas y más ilusión que nunca. Va a ser uno de los candidatos para llegar a la final y ganar el torneo".

"No lo sé si tengo ventaja mental o no. Depende de la derrota, te cuesta más asimilarla que otras. Eso me ha pasado a mí, pero sé de la capacidad que tiene Jannik, que va a volver más fuerte, va a aprender de la situación y lo vamos a ver compitiendo para lo mejor como siempre hace. No considero que tenga ventaja mentalmente con él", reconoce Alcaraz.