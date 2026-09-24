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"Creo que es un debate"

Federer señala quién es el mejor jugador del mundo: ¿Carlos Alcaraz o Sinner?

El extenista suizo apuesta por el italiano dado el "enorme dominio que ha tenido en los Masters 1000" de la presente temporada, pero afirma que Alcaraz "a su máximo nivel" es el "mejor de todos".

Roger Federer en el Open de Australia 2026 Roger Federer en el Open de Australia 2026Getty Images

Antes de que arranque la Laver Cup, 'TNT Sports' ha puesto a Roger Federer en una difícil tesitura: elegir al mejor del mundo.

A pesar de que Alexander Zverev se ha llevado dos Grand Slams este año, no hay dudas de que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, en plenitud física, son los mejores.

Pero, ¿con quién se queda el suizo?: "Diría que quizá Sinner, simplemente por el enorme dominio que ha tenido en los Masters 1000. Ha jugado muy bien hasta su lesión".

"Ahora la pregunta es qué efecto tendrá la lesión en su nivel de juego. Creo que cuando Jannik aparece, ha sido el mejor, por eso también su ranking está ahí arriba", ha añadido.

Eso sí, el ganador de 20 'majors' lanza un 'guiño' al murciano: "También sabemos que cuando Carlos está a su máximo nivel, quizá él sea el mejor jugador de todos. Yo podría defender que lo es, y creo que él también lo sabe. Creo que es un debate".

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