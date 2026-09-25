Jannik Sinner retrasa su regreso a las pistas: "Mi rodilla no está como me gustaría"

El italiano renuncia al Abierto de China, en Pekín, que se jugará a partir del 30 de septiembre: "No estoy preparado para competir".

Jannik Sinner, número uno del mundo del tenis, no estará en el Abierto de China, el ATP 500 de Pakín, que comienza el 30 de septiembre, debido a su complicada lesión en la rodilla.

"Siento mucho anunciar que no podré jugar en Pekín este año. Mi rodilla todavía no está como me gustaría y no estoy preparado para competir", ha anunciado el tenista italiano a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

Desde Wimbledon Sinner no salta a las pistas. Desde que se proclamara campeón. Demasiado tiempo para el número 1 del mundo, que podría perder el puesto más alto del ranking en favor de Alexander Zverev en las próximas semanas.

"Lo que más echo de menos es, por supuesto, el torneo, los aficionados y el ambiente", dice Sinner.

"He pasado grandes momentos allí, ganando también el título el año pasado, y estoy muy decepcionado por no poder defenderlo este año. Estaré muy contento de volver el año que viene. Deseo a todos un gran torneo y nos vemos muy pronto de nuevo en la pista", explica.

Sinner tenía previsto reaparecer en la gira asiática, con Pekín como una de las primeras citas de su calendario, y también figura inscrito en el Masters 1000 de Shanghái, que tendrá lugar después del torneo en la capital china.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido