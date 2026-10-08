Ferrero desvela la "batalla perdida" con Carlos Alcaraz: "Ojo a la noche, las amistades peligrosas..."

El exentrenador del número 3 del mundo ha hablado sobre la "ruptura" con el murciano y las "historias buenas, malas, regulares" que vivió con él.

"Entre la familia y yo hubo aspectos..."

A pesar de que hayan pasado diez meses desde la ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, los motivos que propiciaron la misma siguen siendo toda una incógnita.

Sobre ello le preguntaron al alicantino durante una entrevista en 'Ser' con motivo de la publicación de su libro. 'Mentalidad ganadora'.

"Darían posiblemente para otro libro", afirmó Ferrero, que reconoció que hubo "historias buenas, malas, regulares".

A pesar de ello, no quiere dar detalles: "Mi ruptura con Alcaraz son cosas personales, no hay que decir a los cuatro vientos lo que pasa interiormente. Entre la familia y yo hubo aspectos en los que no nos pusimos de acuerdo y ya está, no pasa nada...".

Eso sí, el exnúmero 1 del mundo explica que "en lo que más trabajé con Carlos Alcaraz fue en controlarse a sí mismo... Es tan perfeccionista que se flagelaba mucho".

También incidió en "los peligros" de los que trató de proteger a Alcaraz como "las compañías, las amistades peligrosas, le advertía al igual que su familia quién es su amigo y quién iba por interés".

"Ojo a la noche, descansa bien... Le decía que no mirase las redes sociales... una batalla perdida. Peleé mucho por eso. Perdí la batalla... no fueron pocas", recuerda 'Juanki'.