Carlos Alcaraz ha hablado tras su derrota en la final del Torneo de Umag. El español le ganó el primer set a Jannik Sinner por 7-6, pero no pudo hacer nada después, perdiendo los dos siguientes sets por 1-6. A pesar de la derrota, seguida de la que sufrió la semana pasada en la final del Torneo de Hamburgo, el de Murcia ha ascendido al puesto número cuatro del ranking ATP por su presencia en la final en Umag.

De esta forma, ahora mismo hay dos españoles en top 5 del ranking ATP, con Rafa Nadal en tercera posición. Por delante se encuentran en segundo lugar Alexander Zverev y Daniil Medvedev líder. Alcaraz se convierte así en el sexto tenista más joven de la historia en lograr entrar en el top 4.

Los italianos, el punto débil de Alcaraz

"Tengo pesadillas con los jugadores italianos", decía Carlos Alcaraz tras clasificarse a la final del Torneo de Umag. Y es que el rival que más tarde le ganaría en dicha final, Sinner, es italiano, misma nacionalidad que Musetti, el tenista que le ganó hace una semana en el Torneo de Hamburgo.

Además, este mismo año en el Open de Australia perdió contra Berrettini, también italiano, y de nuevo con Sinner en Wimbledon.

En el torneo croata el español no estuvo a su nivel, llegando a dejar pasar hasta seis bolas de break. Ni si quiera el propio tenista entendía que le pasaba: "Después de eso, simplemente no sabía jugar. No sabía qué hacer contra Jannik. El empezó a jugar a un gran nivel, y yo empecé a perder muchas bolas, a jugar menos agresivo".

A pesar de las derrotas, esta es la sexta final del curso ATP a la que llega Alcaraz, siendo el tenista que ha llegado a más finales este año. Las siguientes pruebas para el tenista serán el Masters 1000 de Canadá y el de Cincinnati, que servirán de preparación antes de legar a la gran cita: el US Open.