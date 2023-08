Carlos Alcaraz volvió a meterse en el bolsillo a toda la afición estadounidense en su estreno en el US Open, donde iba ganando 6-2 y 3-2, hasta que resistió el tobillo izquierdo de Dominik Koepfer. En cualquier caso, el murciano ya está en segunda ronda.

Tras la bandera blanca, Carlitos agarró el micrófono en la pista y se atrevió a cantar y a bailar la canción 'Vagabundo' de Yatra, uno de los temas del verano y que todos en alguna vez han escuchado.

"Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na. Dármelas de vagabundo, na-na-na-na-na", tarareó entre risas.

"Lo hemos intentado, no ha sido lo mejor del mundo, pero algo hemos hecho disfrutar a la gente", comentó después en la zona mixta.

El próximo partido del número uno del mundo será este jueves ante el sudafricano Lloyd Harris.

El artista colombiano presenció todo desde la grada del Arthur Ashle, ya que estaba invitado por Carlitos a su palco. Ambos disputaron la semana pasada un partido de exhibicióncontra Frances Tiafoe y Jimmy Butler en las actividades previas al US Open, donde recaudaron fondos para Ucrania.

Carlos Alcaraz can carry a tune 🎵

He gives his best @SebastianYatra impression! pic.twitter.com/qMbAZ3nG0g