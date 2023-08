Novak Djokovic ha vuelto a competir en el US Open. Derrotó a Alexandre Muller en primera ronda, en un cómodo partido a tres sets, y celebró estar de vuelta en la central de Nueva York... y de noche.

"Sabía que sería una larga noche para mí y que el partido empezaría muy tarde. Sin embargo tenía muchas ganas de salir a la pista. No me hubiera importado si hubiera empezado pasada la media noche porque he estado esperando este momento durante años, salir al estadio más grande de nuestro deporte, el estadio más ruidoso del tenis y jugar en la sesión nocturna", dijo el nuevo número 1 del mundo del tenis.

Se siente preparado y seguro que vigilará a Carlos Alcaraz. Ambos protagonizan esta nueva rivalidad: "Creo que el rendimiento explica cómo me sentí esta noche, en especial en los dos primeros sets. Fue un set perfecto. Posiblemente tuviera la respuesta a cada golpe de su repertorio".

"Esta pista tiene mucha historia y muchas batallas. Todo el mundo del tenis sabe que las sesiones nocturnas en la Arthur Ashe son las más emocionantes, divertidas, ruidosas y enérgicas que tenemos", dice el tenista serbio.

La diferencia entre el el US Open y Wimbledon, donde perdió con Carlitos en la final: "Hay mucho contraste entre el US Open y Wimbledon. Es diferente, aquí hay más entretenimiento, diversión, buenas energías y vibraciones. Si puedes alimentarte de eso, te lo pasarás muy bien".

Djokovic se enfrentará al español Bernabé Zapata en la segunda ronda del grande de Estados Unidos, con un horario todavía por definir.