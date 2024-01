Jannik Sinner ya tiene su primer Grand Slam. Reinó en Australia al derrotar a Daniil Medvedev en otra final espectacular. Por fin llegó el gran momento del tenista italiano, llamado a grandes cosas. Un torneo en el que también superó al gran favorito en semifinales, el serbio Novak Djokovic.

Se le acumularon las felicitaciones ante su triunfo. Carlos Alcaraz, su gran rival generacional, le lanzó un cariñoso mensaje: "Estoy muy feliz por ti. Te lo mereces más que nadie, disfruta del momento mi amigo".

I am so happy for you Jannik! 👏🏻 You deserve it more than anyone! 🏆 Enjoy the moment my friend! 😀 @janniksin pic.twitter.com/IcWDQIdF9L