El brutal gesto de Davidovich al público de París

El tenista español ganó en su debut en el Masters de París contra el francés Arthur Cazaux, que tuvo el apoyo del público.

Davidovich les mandó a dormir. Su despedida de su primer partido en el Masters de París fue absolutamente brutal. Un gesto a un público que le había estado pitando todo el partido.

"Me encanta... dos horas así, dos horas de abucheos", decía al llegar a su banquillo.

Acababa de ganar en dos sets a Arthur Cazaux, dejando un gesto de rabia contra el público francés.

