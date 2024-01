La tenista Paula Badosa, número 74 del ranking WTA, no pudo competir en ninguna de las dos últimas ediciones del Open de Australia. La tenista catalana ha sufrido con las lesiones en los últimos tiempos, algo que le ha alejado de su mejor nivel.

Badosa se estrenará el próximo lunes frente a Taylor Townsend, una de las ocho madres del torneo. Ante su vuelta, la tenista muestra su entusiasmo: "Estoy muy contenta de volver a jugar aquí. Fue duro tener que retirarme el año pasado. Melbourne es uno de mis lugares favoritos para jugar y tengo buenos recuerdos".

"La espalda está bien, pero para regresar hay que pasar por un proceso antes de sentirme a tope físicamente. Voy a necesitar tiempo porque he estado siete meses sin competir", reconocía la tenista sobre su lesión.

Antes del debut, la tenista ha tratado de volver a sentir la competición en un encuentro con Bernanrda Pera en Adelaida: "Las sensaciones fueron positivas viniendo de donde vengo. Jugué a un nivel alto y yo me sentí competitiva. Lo que pasa es que a las dos horas de partido mi físico se agotó y no me quedaba tanta energía. El dolor en la espalda se me fue apenas hace un mes. A mí me va a costar coger el ritmo competitivo, pero ojalá llegue aquí".

"No sé cómo puedo trabajar este aspecto a nivel mental. Yo soy competitiva y me he visto al nivel más alto. Verme al nivel actual me cuesta aceptarlo un poco, pero no me queda otra opción. Tengo que seguir luchando para llegar al objetivo", señalaba Badosa a la hora de valorar su vuelta.

"Sé que el tenis está"

Por otro lado, la catalana ha indicado su preferencia por entrenar con las mejores: "Intento siempre entrenar con Sabalenka, con Rybakina, con Ons (Jabeur), me gusta entrenar con ellas para ver dónde estoy y cuánto tiempo aguanto esa intensidad. Lo que más me preocupa es el físico porque sé que el tenis está ahí".

"Creo que ahora, sinceramente. Fuera de la competición he tenido momentos, pero he desconectado y no he visto tantos a las jugadores ni he estado en el club. Ahora estoy aquí para competir y me gustaría no estar donde estoy de ranking y mentalmente me cuesta asimilarlo, verlo... Soy competitiva y orgullosa y quizás no lo pase tan bien al verme en esta situación" proseguía la jugadora.

De cara a 2024, Badosa tiene claros cuáles son sus objetivos: "No tener ninguna lesión y estar sana. Volver a sentirme competitiva. Es lo que pido siempre. Si estoy sana, creo que mi nivel de tenis va a ser bastante bueno". Además, el hecho de que los Juegos Olímpicos se celebren en Roland Garros es un impulso más: "Me motivan más sí por ser en Roland Garros porque siempre ha sido mi torneo favorito, el que he tenido entre ceja y ceja", concluía la tenista.