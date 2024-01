Cuenta atrás para el regreso se Paula Badosa. La tenista estará en el torneo de Adelaida previo al Open de Australia. Y quiere que 2024 sea el mejor año de su vida: "Nunca he estado tan emocionada por volver para empezar el año".

"Quiero volver a mi nivel tan pronto como sea posible. Sé que va a ser duro al principio, han sido muchos meses sin jugar", ha dicho la española en la rueda de prensa previa a su debut en Adelaida.

Sus lesiones ya han quedado atrás. Y no lo ha pasado nada bien, pero aprendió cómo tomarse las cosas con paciencia: "Es una lesión que no puedes controlar mucho. Al principio pensé que si hacía muchas horas de tratamiento me recuperaría más rápido, pero luego aprendí que se trataba solo de tener paciencia y de dejar que sanara por sí sola".

"Fue un proceso muy lento. Aceptar todo esto ha sido muy duro, sobre todo mentalmente, porque como siempre digo me encanta jugar tenis y me encanta competir. De repente, un día tuve que parar por completo y tuve que quedarme en el sofá, así que imagina lo aburrido que fue eso, dijo Badosa.

Y esos momentos tan duros han provocado que ahora valore mucho más cada partido y cada entrenamiento: "Creo que ahora tal vez valoraré un poco más estar en cada torneo, cada partido, cada ronda que juegue. Estoy muy emocionada de estar aquí de nuevo".