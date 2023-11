Restan solo 245 para que empiecen los Juegos Olímpicos en París y la incertidumbre en torno a la planificación no hace más que crecer.

En declaraciones a 'TMC', Anne Hidalgo, alcaldesa de la capital francesa, ha señalado los dos grandes problemas a los que se enfrenta la ciudad: el transporte y el amparo a personas sin hogar.

"Ya estamos en dificultades en el transporte cotidiano, y no podemos alcanzar el nivel puntualidad, comodidad para los parisinos. Hay lugares donde el transporte no estará listo en el verano de 2024 porque no habrá el número de trenes y la frecuencia necesaria", ha explicado.

"No estaremos preparados para encontrar albergue a las personas sin hogar", ha añadido.

El ministro delegado de Transportes, Clément Beaune, no ha tardado en salir al paso para criticar las palabras de la alcaldesa de la capital.

"No está, no participa en reuniones de trabajo pero tiene una opinión para los demás. ¡Qué sensación de seriedad y de respeto hacia nuestros funcionarios públicos y hacia los parisinos!", ha escrito en redes sociales.

Ocho meses y muchas dudas sobrevuelan a los Juegos Olímpicos de París. Con el problema de las chinches aparentemente controlado, las preocupaciones radican en el transporte y en el alojo a las personas sin hogar.